Beķere (Ābols) Margrēta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Beķere (Ābols) Margrēta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

25.09.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Около 1848 г.р.
Около 1853 г.р.
1867 г.р.
1870 г.р.
1872 г.р.
1874 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.12.1846

Муж: Beķeris Didzis

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Eihvalde (Beķere) Anna

Отец ребёнка: Beķeris Didzis

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Beķeris Andrejs

Отец ребёнка: Beķeris Didzis

Рождение ребёнка
25.03.1867

Сын: Beķeris Jorens

Отец ребёнка: Beķeris Didzis

Рождение ребёнка
02.02.1870

Сын: Beķeris Ernests

Отец ребёнка: Beķeris Didzis

Рождение ребёнка
17.05.1872

Дочь: (Beķere) Maija

Отец ребёнка: Beķeris Didzis

Рождение ребёнка
08.02.1874

Сын: Beķeris Jēkabs

Отец ребёнка: Beķeris Didzis

Рождение ребёнка
04.12.1875

Дочь: (Beķere) Ķērste

Отец ребёнка: Beķeris Didzis

Смерть
25.09.1894

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