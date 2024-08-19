Beķere (Ābols) Margrēta
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти25.09.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.12.1846
Муж: Beķeris Didzis
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Eihvalde (Beķere) Anna
Отец ребёнка: Beķeris Didzis
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Beķeris Andrejs
Отец ребёнка: Beķeris Didzis
Рождение ребёнка
25.03.1867
Сын: Beķeris Jorens
Отец ребёнка: Beķeris Didzis
Рождение ребёнка
02.02.1870
Сын: Beķeris Ernests
Отец ребёнка: Beķeris Didzis
Рождение ребёнка
17.05.1872
Дочь: (Beķere) Maija
Отец ребёнка: Beķeris Didzis
Рождение ребёнка
08.02.1874
Сын: Beķeris Jēkabs
Отец ребёнка: Beķeris Didzis
Рождение ребёнка
04.12.1875
Дочь: (Beķere) Ķērste
Отец ребёнка: Beķeris Didzis
Смерть
25.09.1894