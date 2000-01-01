Андрианов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Андрианов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Андрианова Прасковья

Рождение ребёнка
1919

Сын: Андрианов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Андрианова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Васильевна

Мать ребёнка: Андрианова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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