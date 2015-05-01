Курасова (Великанова) Нина
Место рожденияКазахстан
Дата рождения21.11.1940
Дата смерти01.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1940
Отец: Великанов Павел
Мать: Великанова Таисия
Казахстан
Рождение ребёнка
19.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курасов Анатолий
Алматы
Бракосочетание
10.07.1972
Муж: Курасов Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: Топольский Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Топольский Феликс
Отец ребёнка: Топольский Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Топольский Аркадий
Смерть
01.05.2015
Казахстан
Причина смерти: Болезнь