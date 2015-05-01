Курасова (Великанова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курасова (Великанова) Нина

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

21.11.1940

Дата смерти

01.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1940

Отец: Великанов Павел

Мать: Великанова Таисия

Казахстан
Рождение ребёнка
19.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курасов Анатолий

Алматы
Бракосочетание
10.07.1972

Муж: Курасов Анатолий

Развод
Неизвестно

Муж: Топольский Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топольский Феликс

Отец ребёнка: Топольский Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топольский Аркадий

Смерть
01.05.2015
Казахстан
Причина смерти: Болезнь
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