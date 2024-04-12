Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Карп Архипович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пимен Иванович
Мать ребёнка: Анисья Трофимовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Филипп Иванович
Мать ребёнка: Анисья Трофимовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Оглоблина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Анисья Трофимовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анисья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Трофимовна
Смерть
Неизвестно