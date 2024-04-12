Иван Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Карпович

Иван Карпович

Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Карп Архипович

Мать: ?

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Пимен Иванович

Мать ребёнка: Анисья Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Филипп Иванович

Мать ребёнка: Анисья Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Оглоблина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Анисья Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анисья Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close