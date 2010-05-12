Суниятуллин Мясум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суниятуллин Мясум

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1926

Дата смерти

12.05.2010

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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1958 г.р.
1960 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Сунятуллин Ибрагим

Мать: Сунятуллина Уммикамал

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
09.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суниятуллина Фаридя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суниятуллина Фаридя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1958

Сын: Сениятуллин Ряшид

Мать ребёнка: Суниятуллина Фаридя

Чембилей
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Равиля

Мать ребёнка: Суниятуллина Фаридя

д.Чембилей Кр-Октябрского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
12.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суниятуллина Фаридя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суниятуллина Фаридя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суниятуллина Фаридя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
12.05.2010
д.Чембилей Кр-Октябрского р-на Нижегородской обл.
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