Гульзеда Махмутова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амирханъ Кальметев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Садыкъ (Сагадытдинъ) Амирханов
Отец ребёнка: Амирханъ Кальметев
Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно