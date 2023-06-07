Алексеева (Хамируева) Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Хамируева) Виктория Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.?

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.?

Сын: Алексеев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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