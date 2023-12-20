Владиславлев Сергей Глебович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1946
Дата смерти?.10.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владиславлев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Владиславлева (Казьмина) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владиславлев Глеб Сергеевич
Мать ребёнка: Владиславлева (Казьмина) Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1992