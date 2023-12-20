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Владиславлев Сергей Глебович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1946

Дата смерти

?.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владиславлев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Владиславлева (Казьмина) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владиславлев Глеб Сергеевич

Мать ребёнка: Владиславлева (Казьмина) Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владиславлева (Казьмина) Татьяна Николаевна

Смерть
?.10.1992

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