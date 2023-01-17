Соловьева Екатерина Никанорова
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Соловьев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Соловьев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Максимович
Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно