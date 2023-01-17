Соловьева Екатерина Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Екатерина Никанорова

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Место рождения

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Соловьев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Соловьев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Максимович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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