Дружинин Софон Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дружинин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1806 ст.
Сын: Дружинин Евграф Софонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1819
Дочь: Щербинина (Дружинина) Анна Софоновна
Мать ребёнка: Дружинина неизвестно
Смерть
Неизвестно