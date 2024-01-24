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Дружинин Софон Михайлович

Место рождения

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дружинин Михаил

Мать: не указана

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.12.1806 ст.

Сын: Дружинин Евграф Софонович

Мать ребёнка: не указана

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.11.1819

Дочь: Щербинина (Дружинина) Анна Софоновна

Мать ребёнка: Дружинина неизвестно

Смерть
Неизвестно
Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край

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