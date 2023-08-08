Митькина Евдакия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митькин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митькин Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985