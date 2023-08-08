Митькина Евдакия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькина Евдакия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

С момента замужества проживала в Москве
Рождение ребёнка
12.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Иван Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Иван Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митькин Иван Егорович

Смерть
1985
Москва, город федерального значения Москва
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