Кихаял Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1953
Отец: Кихаял Семен Константинович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1982
Дочь: Кихаял Галина Петровна
Мать ребёнка: Кихаял (Георгице) Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
31.07.1992
Мать ребёнка: Кихаял (Георгице) Лидия Андреевна