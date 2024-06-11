Кихаял Петр Семенович 27.11.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кихаял Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1953

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1958 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1953

Отец: Кихаял Семен Константинович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кихаял (Георгице) Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1982

Дочь: Кихаял Галина Петровна

Мать ребёнка: Кихаял (Георгице) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
31.07.1992

Сын: Кихаял Семен Петрович

Мать ребёнка: Кихаял (Георгице) Лидия Андреевна

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