Кириленко / Кириченко / Стахий Семеонович
Место рождения
Дата рождения31.10.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1848
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1848г. лист № 23,зап.№ 69,ЦГИАК / г.Киев /, Ф - 0127-1012-2443
Крещение
31.10.1848
Покровская церковь,м/к 1848г.лист № 23,зап.№ 69,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - -127-1012-2443 | Godparents:Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки : Григорий Иванович Савчук и Агрепина Ивановна,Андрея Никитина ... Показать все
Смерть
Неизвестно