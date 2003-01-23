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Жукова (Чащина) Александра

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Место рождения

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас

Дата рождения

16.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1946

Отец: Игольников Александр

Мать: Чащина Ираида

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
16.08.1971

Сын: Жуков Павел

Отец ребёнка: Жуков Василий

село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
17.04.1973

Сын: Жуков Александр

Отец ребёнка: Жуков Василий

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
18.07.1982

Дочь: Зайцева Марина

Отец ребёнка: Жуков Василий

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Василий

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