Жукова (Чащина) Александра
Место рождениясело Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Дата рождения16.09.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1946
Отец: Игольников Александр
Мать: Чащина Ираида
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
16.08.1971
Сын: Жуков Павел
Отец ребёнка: Жуков Василий
село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
17.04.1973
Сын: Жуков Александр
Отец ребёнка: Жуков Василий
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
18.07.1982
Дочь: Зайцева Марина
Отец ребёнка: Жуков Василий
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Василий