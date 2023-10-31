Шорохова Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шорохов Никон Стефанович

Отец ребёнка: Шорохов Стефан Васильевич

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шорохов Платон Стефанович

Отец ребёнка: Шорохов Стефан Васильевич

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шорохов Прокопий Стефанович

Отец ребёнка: Шорохов Стефан Васильевич

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Адриан Никонович

Отец ребёнка: Шорохов Никон Стефанович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Стефан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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