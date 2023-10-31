Шорохова Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Шорохов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шорохов Платон Стефанович
Отец ребёнка: Шорохов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шорохов Прокопий Стефанович
Отец ребёнка: Шорохов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шорохов Никон Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно