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Усов Яков Иванович

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Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Призыв на военную службу
20.09.1942
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Куйтунский РВК, Иркутская обл., Куйтунский р-н Воинское звание: рядовой Воинская часть: 711 олбс Выбытие из воинской части: 03.10.1945 Откуда прибыл: 375 сд Информация об архиве - Источник информации... Показать все
Смерть
Неизвестно

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