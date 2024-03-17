Усов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
20.09.1942
Куйтунский РВК, Иркутская обл., Куйтунский р-н Воинское звание: рядовой Воинская часть: 711 олбс Выбытие из воинской части: 03.10.1945 Откуда прибыл: 375 сд Информация об архиве - Источник информации... Показать все
Смерть
Неизвестно