Григорьев Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Фёдор Николаевич

Григорьев Фёдор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Пелогея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьева) Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьева) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьева) Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Григорьев Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Загваздино, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.