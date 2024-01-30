Григорьев Фёдор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорьева) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорьева) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорьева) Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Григорьев Василий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Загваздино, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно