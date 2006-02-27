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Скаков Максим Евгеньевич
Скаков Максим Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.02.2006
Пол
Мужской
Отец
Скаков Евгений Александрович
1978 г.р.
Мать
Силич Татьяна Андреевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2006
Отец:
Скаков Евгений Александрович
Мать:
Силич Татьяна Андреевна
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