Корытцев Олег Геннадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1988
Сын: Корытцев Вячеслав Олегович
Мать ребёнка: Корытцева (Герасева) Марина Михайловна
Рождение ребёнка
17.11.1992
Сын: Корытцев Геннадий Олегович
Мать ребёнка: Корытцева (Герасева) Марина Михайловна