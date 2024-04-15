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Корытцев Олег Геннадиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корытцева (Герасева) Марина Михайловна

Рождение ребёнка
20.05.1988

Сын: Корытцев Вячеслав Олегович

Мать ребёнка: Корытцева (Герасева) Марина Михайловна

Рождение ребёнка
17.11.1992

Сын: Корытцев Геннадий Олегович

Мать ребёнка: Корытцева (Герасева) Марина Михайловна

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