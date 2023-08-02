Каримова (Ахметова) Гамбара Ахматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаримова (Ахметова) Гамбара Ахматовна

Каримова (Ахметова) Гамбара Ахматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов Ахмат Гаряевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Муртазина Зульфира Гамилевна

Отец ребёнка: Каримов Гамиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова Гузалия Гамилевна

Отец ребёнка: Каримов Гамиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Фидаиль Гамилевич

Отец ребёнка: Каримов Гамиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Гамиль

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close