Каримова (Ахметова) Гамбара Ахматовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметов Ахмат Гаряевич
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Муртазина Зульфира Гамилевна
Отец ребёнка: Каримов Гамиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова Гузалия Гамилевна
Отец ребёнка: Каримов Гамиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Фидаиль Гамилевич
Отец ребёнка: Каримов Гамиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каримов Гамиль