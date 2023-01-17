Кравченко Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Дочь: Нарожная Варвара Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Кравченко Степан Борисович

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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