Кравченко Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Дочь: Нарожная Варвара Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Сын: Кравченко Степан Борисович
Мать ребёнка: не указана
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно