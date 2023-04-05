Гладышев Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти20.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Гладышев Василий Иванович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Петровна
Александровский р-н, с/с Добренский
Смерть
20.10.1941
Ленинградская обл., Новгородский р-н, д. Шевелево
267 сд Ленинградская обл., Новгородский р-н, д. Шевелево, в районе