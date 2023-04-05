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Гладышев Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

20.10.1941

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гладышев Василий Иванович

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Петровна

Александровский р-н, с/с Добренский
Смерть
20.10.1941
Ленинградская обл., Новгородский р-н, д. Шевелево
267 сд Ленинградская обл., Новгородский р-н, д. Шевелево, в районе
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