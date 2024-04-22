Кокорина Александра Алексеева
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кокорина Мастардия
ГАВО 388-1а-16 лист 445 РС 1858 (незаконнорожденная)
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно