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Кокорина Александра Алексеева

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Кокорин Алексей Максимов

Мать: Кокорина Лукьяна Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кокорина Мастардия

Отец ребёнка: не указан

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО 388-1а-16 лист 445 РС 1858 (незаконнорожденная)
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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