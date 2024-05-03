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Сакович Данила Тарасов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Сакович Тарас Аврамович

Мать: Сакович Евдокия Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сакович Гаврила Данилович

Мать ребёнка: Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1914

Сын: Сакович Федор Данилович

Мать ребёнка: Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1916

Сын: Сакович Николай Данилович

Мать ребёнка: Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1919

Сын: Сакович Александр Данилович

Мать ребёнка: Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сакович Юрий Данилович

Мать ребёнка: Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1929

Сын: Сакович Иван Данилович

Мать ребёнка: Наталья Григорьева

Смерть
Неизвестно

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