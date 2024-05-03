Сакович Данила Тарасов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Сакович Тарас Аврамович
Мать: Сакович Евдокия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сакович Гаврила Данилович
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сакович Николай Данилович
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1919
Сын: Сакович Александр Данилович
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Смерть
Неизвестно