Кускар Юлдаш у(г)лы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1738
Дата смертиПосле 1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1738
Отец: Юлдаш Казансы у(г)лы
Мать: не указана
Предположительно. Точная дата и место рождения неизвестны.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юмагул Кускар у(г)лы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1755
Предположительно. Точная дата и место смерти неизвестны.