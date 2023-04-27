Федченко Яков Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1943
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Федченко Иосиф Агеевич
Мать: Федченко Александра
Рождение ребёнка
1906
Сын: Федченко Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
24.06.1907
Дочь: Кучеренко Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Федченко Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Федченко Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Федченко Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
08.03.1914
Сын: Федченко Василий Яковлевич
Копанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1914
Смерть
1943