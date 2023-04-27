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Федченко Яков Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Федченко Иосиф Агеевич

Мать: Федченко Александра

Рождение ребёнка
1906

Сын: Федченко Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1907

Дочь: Кучеренко Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Федченко Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Федченко Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Федченко Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1914

Сын: Федченко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Копанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Федченко Федот Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1943
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