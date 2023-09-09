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Рябова Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

26.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Николай Александрович

Рождение ребёнка
20.01.1981

Сын: Рябов Денис Николаевич

Отец ребёнка: Рябов Николай Александрович

Рождение ребёнка
10.11.1986

Сын: Рябов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Рябов Николай Александрович

Рождение ребёнка
04.11.1989

Дочь: Рябова Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Рябов Николай Александрович

Смерть
26.10.1991

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