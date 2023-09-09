Рябова Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти26.10.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1981
Отец ребёнка: Рябов Николай Александрович
Рождение ребёнка
10.11.1986
Отец ребёнка: Рябов Николай Александрович
Рождение ребёнка
04.11.1989
Дочь: Рябова Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Рябов Николай Александрович
Смерть
26.10.1991