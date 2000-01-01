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Стрельцов Ивойла Ивойлович
Стрельцов Ивойла Ивойлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Пол
Мужской
Отец
Стрельцов Ивойла Федулович
1878 г.р.
Мать
Стрельцова Домна Кирьянова
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Стрельцов Ивойла Федулович
Мать:
Стрельцова Домна Кирьянова
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