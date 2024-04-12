Макухина (Куделина?) Марина Андреева
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
17.12.1905
Отец ребёнка: Макухин Никита Устинов (Юстинов, Иустинов)
Рождение ребёнка
19.07.1907
Дочь: Мария мл. Никитина
Отец ребёнка: Макухин Никита Устинов (Юстинов, Иустинов)
Рождение ребёнка
07.11.1911
Сын: Макухин Михаил мл. Никитин
Отец ребёнка: Макухин Никита Устинов (Юстинов, Иустинов)
Рождение ребёнка
17.12.1913
Дочь: Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Макухин Никита Устинов (Юстинов, Иустинов)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно