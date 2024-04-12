Макухина (Куделина?) Марина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухина (Куделина?) Марина Андреева

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1905

Сын: Макухин Даниил Никитин

Отец ребёнка: Макухин Никита Устинов (Юстинов, Иустинов)

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1907

Дочь: Мария мл. Никитина

Отец ребёнка: Макухин Никита Устинов (Юстинов, Иустинов)

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1911

Сын: Макухин Михаил мл. Никитин

Отец ребёнка: Макухин Никита Устинов (Юстинов, Иустинов)

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1913

Дочь: Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Макухин Никита Устинов (Юстинов, Иустинов)

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макухин Никита Устинов (Юстинов, Иустинов)

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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