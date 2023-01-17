Раструбин Мартын Яковлев
Место рожденияСлобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Раструбина Матрена Платонова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Мартынова
Мать ребёнка: Раструбина Матрена Платонова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Раструбина Матрена Платонова
Место жительства
1832
причислен по указу казенной палаты
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
смоленский мещанин
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно