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Раструбин Мартын Яковлев

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Место рождения

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Раструбин Яков Филиппов

Мать: Раструбина Анастасия Яковлева

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Раструбин Иван Мартынов

Мать ребёнка: Раструбина Матрена Платонова

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Мартынова

Мать ребёнка: Раструбина Матрена Платонова

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Раструбин Иосиф Мартынов

Мать ребёнка: Раструбина Матрена Платонова

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
1832
причислен по указу казенной палаты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раструбина Матрена Платонова

Работа или профессия
Неизвестно
смоленский мещанин
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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