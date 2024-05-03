Иноземцев Георгий Федорович 06.04.1849 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иноземцев Георгий Федорович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.04.1849 ст.

Дата смерти

08.03.1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Крещение
09.04.1849 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.04.1870 ст.

Жена: Герн (Дымкова (Иноземцева)) Елена Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.03.1878 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: самоубийство вследствии ипохондрии
Похороны
10.03.1879 ст.
Москва, город федерального значения Москва

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