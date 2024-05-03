Иноземцев Георгий Федорович
Место рождения
Дата рождения06.04.1849 ст.
Дата смерти08.03.1878 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.04.1849 ст.
Бракосочетание
26.04.1870 ст.
Смерть
08.03.1878 ст.
Причина смерти: самоубийство вследствии ипохондрии
Похороны
10.03.1879 ст.