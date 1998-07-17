Исупов Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1976
Отец: Исупов Юрий
Мать: Кадырова Ирма Викторовна
Рождение ребёнка
17.07.1998
Дочь: Исупова Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.12.2005
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.2010
Дочь: Исупова Каролина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.05.2012
Дочь: Исупова Анжелика Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.2016
Мать ребёнка: не указана