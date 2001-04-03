Журавлев Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1937
Дочь: Васильева Валентина
Мать ребёнка: Журавлева Степанида
Рождение ребёнка
22.10.1940
Сын: Журавлев Виталий
Мать ребёнка: Журавлева Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Журавлева Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Степанида
Смерть
02.08.1944