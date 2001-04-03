Журавлев Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1937

Дочь: Васильева Валентина

Мать ребёнка: Журавлева Степанида

Рождение ребёнка
22.10.1940

Сын: Журавлев Виталий

Мать ребёнка: Журавлева Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Журавлева Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Степанида

Смерть
02.08.1944
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