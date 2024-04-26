Молянов Павел Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1992
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.2014
Дочь: Молянова Кира павловна
Мать ребёнка: Молянова Алиса владимировна
Рождение ребёнка
14.12.2018
Мать ребёнка: Молянова Алиса владимировна
Рождение ребёнка
06.05.2020
Дочь: Молянова мила павловна
Мать ребёнка: Молянова Алиса владимировна