(Башлаева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башлаева) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башлаев Гаврила

Отец ребёнка: Башлаев Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башлаев Максим

Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Башлаев Василий Максимович

Отец ребёнка: Башлаев Максим

Смерть
Неизвестно

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