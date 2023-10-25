Хаматдинов Ахтям Мухетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаматдинов Ахтям Мухетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.?

Отец: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович

Мать: Садретдинова Халиля Ибрагимовна

Рождение ребёнка
13.08.1978

Дочь: Хаматдинова Эльвира Ахтямовна

Мать ребёнка: Фаткуллина Гульсима Мухетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаматдинова Гулия Ахтямовна

Мать ребёнка: Фаткуллина Гульсима Мухетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаткуллина Гульсима Мухетдиновна

Смерть
Неизвестно
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