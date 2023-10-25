Хаматдинов Ахтям Мухетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.?
Рождение ребёнка
13.08.1978
Дочь: Хаматдинова Эльвира Ахтямовна
Мать ребёнка: Фаткуллина Гульсима Мухетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаматдинова Гулия Ахтямовна
Мать ребёнка: Фаткуллина Гульсима Мухетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно