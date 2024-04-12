Савельева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельева Ксения

Савельева Ксения

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Савельев Иван Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Савельев Егор Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Савельев Иван Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Савельев Зот Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Горохова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Савельев Иван Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Савельев Семен Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close