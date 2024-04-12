Савельева Ксения
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Савельев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Савельев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Савельев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Савельев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Горохова Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Савельев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Савельев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно