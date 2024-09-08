(Давыдова) Ульяна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1850 г. Соликамский уезд, Александровский завод | ГКУ ГАПК Ф.111.Оп.1.Д.2272 | Ревизская сказка 1850 года 16 Октября Пермской Губернии Соликамского уезда Александровского железоделате... Показать все
Смерть
Неизвестно