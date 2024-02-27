Преснякова (Сарбаева) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснякова (Сарбаева) Елена Сергеевна

Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сарбаев Сергей Матвеевич

Мать: Сарбаева Евдокия Григорьевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.02.1907 ст.

Муж: Пресняков Степан Федорович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1912 ст.

Дочь: Осипова (Преснякова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Пресняков Степан Федорович

Панафидино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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