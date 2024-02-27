Преснякова (Сарбаева) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
12.02.1907 ст.
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1912 ст.
Дочь: Осипова (Преснякова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Пресняков Степан Федорович
Панафидино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно