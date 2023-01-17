Тит Феофилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Тимофей Титович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Терентий Титович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Давид Титович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно