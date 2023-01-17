Тит Феофилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тит Феофилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Тимофей Титович

Мать ребёнка: не указана

Раменье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Терентий Титович

Мать ребёнка: не указана

Раменье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Давид Титович

Мать ребёнка: не указана

Раменье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Раменье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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