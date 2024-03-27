Нихтфинстер (Суздальницкая) Лэя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нихтфинстер (Суздальницкая) Лэя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Суздальницкий Аарон

Мать: Суздальницкая Рахиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нихтфинстер Абраам

Рождение ребёнка
30.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нихтфинстер Абраам

Рождение ребёнка
21.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нихтфинстер Абраам

Рождение ребёнка
08.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нихтфинстер Абраам

Смерть
1934
По одним источникам, вследствии болезни, по иным убили, осталось три маленькие дочки которых разобрали на воспитание сестры Лэи по некоторым документам числится как *Лея*

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