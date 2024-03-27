Нихтфинстер (Суздальницкая) Лэя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Суздальницкий Аарон
Мать: Суздальницкая Рахиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нихтфинстер Абраам
Рождение ребёнка
30.12.1922
Рождение ребёнка
21.11.1924
Рождение ребёнка
08.11.1926
Смерть
1934
По одним источникам, вследствии болезни, по иным убили, осталось три маленькие дочки которых разобрали на воспитание сестры Лэи по некоторым документам числится как *Лея*