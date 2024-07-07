Бугакова (Голенцова) Анастасия Егоровна 18.01.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бугакова (Голенцова) Анастасия Егоровна

Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.01.1884

Дата смерти

19.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1884

Отец: Голенцов Егор Степанович

Мать: Голенцова Фекла

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.10.1903 ст.

Муж: Бугаков Сергей Корнеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
поручители Николай Константинович Коробов и Иван Константинович Бугаков, Аристарх Евдокимович Харин и Григорий Егорович Голенцов
Рождение ребёнка
03.10.1907

Дочь: Фролова (Бугакова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Бугаков Сергей Корнеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.10.1973
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

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