Бугакова (Голенцова) Анастасия Егоровна
Место рождения
Дата рождения18.01.1884
Дата смерти19.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1884
Отец: Голенцов Егор Степанович
Мать: Голенцова Фекла
Бракосочетание
12.10.1903 ст.
поручители Николай Константинович Коробов и Иван Константинович Бугаков, Аристарх Евдокимович Харин и Григорий Егорович Голенцов
Рождение ребёнка
03.10.1907
Дочь: Фролова (Бугакова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Бугаков Сергей Корнеевич
Смерть
19.10.1973