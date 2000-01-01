Удоль Мария Авксентиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
13.04.1920
Сын: Удоль Марк Карлович
Отец ребёнка: Удоль Карл Карлович
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удоль Карл Карлович
Смерть
Неизвестно