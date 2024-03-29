Трушкова (Блинова) Дарья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрушкова (Блинова) Дарья Викторовна

Трушкова (Блинова) Дарья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1984

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1984

Отец: Блинов Виктор Иосифович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушков Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
30.10.2011

Сын: Трушков Данила Сергеевич

Отец ребёнка: Трушков Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
11.01.2016

Дочь: Трушкова Виталия Сергеевна

Отец ребёнка: Трушков Сергей Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.