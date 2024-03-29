Трушкова (Блинова) Дарья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1984
Отец: Блинов Виктор Иосифович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.2011
Отец ребёнка: Трушков Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
11.01.2016
Дочь: Трушкова Виталия Сергеевна
Отец ребёнка: Трушков Сергей Владимирович