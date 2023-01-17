Филонов Иосиф Максимович
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1902 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о бракосочетании сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Работа или профессия
1902 ст.
Крестьянин села Акимовка Студенокской волости Рыльского уезда Курской губернии.
Смерть
Неизвестно