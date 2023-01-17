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Филонов Иосиф Максимович

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Место рождения

Акимовка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Акимовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
19.05.1902 ст.

Жена: Филонова Степанида Александровна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о бракосочетании сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Работа или профессия
1902 ст.
Крестьянин села Акимовка Студенокской волости Рыльского уезда Курской губернии.
Смерть
Неизвестно
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