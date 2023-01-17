Гринёв Павел Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринёв Павел Ильич

Гринёв Павел Ильич

avatar

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

16.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.07.1943
Причина смерти: Погиб в бою | Похоронен юго-восточнее села Красавчик Фатежского района Курской области.
Военная служба
С по 16.07.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 6.09.1942 года Илекским РВК. С 27.02.1943 года в звании рядового служил в 31 запасном стрелковом полку. 10.05.1943 отправлен на фронт в 19 танковый к... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринёва Василиса Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close