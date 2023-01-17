Гринёв Павел Ильич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти16.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
16.07.1943
Причина смерти: Погиб в бою | Похоронен юго-восточнее села Красавчик Фатежского района Курской области.
Военная служба
С по 16.07.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 6.09.1942 года Илекским РВК. С 27.02.1943 года в звании рядового служил в 31 запасном стрелковом полку. 10.05.1943 отправлен на фронт в 19 танковый к... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно