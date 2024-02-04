Телушкина Поликарпова Елизавета Александровна
Место рожденияСело Вятское, Некрасовский район, Ярославская область
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телушкин Иван
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Телушкин Иван
Рождение ребёнка
1874
Сын: Телушкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Телушкин Иван
Рождение ребёнка
1876
Сын: Телушкин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Телушкин Иван
Рождение ребёнка
1878
Сын: Телушкин Константин Иванович
Отец ребёнка: Телушкин Иван
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Телушкин Иван
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Телушкина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Телушкин Иван
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Телушкин Иван
Смерть
Неизвестно