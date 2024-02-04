Телушкина Поликарпова Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телушкина Поликарпова Елизавета Александровна

Место рождения

Село Вятское, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телушкин Иван

Рождение ребёнка
1873

Сын: Телушкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Телушкин Иван

Рождение ребёнка
1874

Сын: Телушкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Телушкин Иван

Рождение ребёнка
1876

Сын: Телушкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Телушкин Иван

Рождение ребёнка
1878

Сын: Телушкин Константин Иванович

Отец ребёнка: Телушкин Иван

Рождение ребёнка
1882

Сын: Телушкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Телушкин Иван

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Телушкина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Телушкин Иван

Рождение ребёнка
1885

Сын: Телушкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Телушкин Иван

Смерть
Неизвестно

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