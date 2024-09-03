Ветчинкин Григорий Дементьевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1901
Дата смерти22.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветчинкин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Ветчинкина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1926
Сын: Ветчинкин Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Ветчинкина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1933
Сын: Ветчинкин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Ветчинкина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1936
Дочь: Баранова (Ветчинкина) Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: Ветчинкина Степанида Ивановна
Смерть
22.12.1941