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Ветчинкин Григорий Дементьевич

Место рождения

Паутово, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

26.01.1901

Дата смерти

22.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1901

Отец: Ветчинкин Дементий Антонович

Мать: Ветчинкина (Демидова) Устинья Захаровна

Паутово, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветчинкин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Ветчинкина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1926

Сын: Ветчинкин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Ветчинкина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1933

Сын: Ветчинкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ветчинкина Степанида Ивановна

Паутово, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.04.1936

Дочь: Баранова (Ветчинкина) Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Ветчинкина Степанида Ивановна

Паутово, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
22.12.1941

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