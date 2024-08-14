Чвилев Осип Васильевич
Место рождения
Дата рождения1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Чвилева Анна Осиповна
Мать ребёнка: Чвилева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Чвилева Марья Осиповна
Мать ребёнка: Чвилева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Чвилева Прасковья Григорьевна