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Юдаков Никита Харитонович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Юдаков Харитон Иванович

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Юдаков Пигас Никитич

Мать ребёнка: Юдакова -

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Юдаков Трофим Никитич

Мать ребёнка: Юдакова -

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.07.1804

Сын: Юдаков Василий Никитич

Мать ребёнка: Юдакова -

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
15.02.1807

Жена: Юдакова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Юдаков Егор Никитич

Мать ребёнка: Юдакова -

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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