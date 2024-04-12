Юдаков Никита Харитонович
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Юдаков Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Юдаков Пигас Никитич
Мать ребёнка: Юдакова -
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Юдакова -
Рождение ребёнка
15.07.1804
Мать ребёнка: Юдакова -
Бракосочетание
15.02.1807
Жена: Юдакова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Юдаков Егор Никитич
Мать ребёнка: Юдакова -
Работа или профессия
Неизвестно